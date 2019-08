Negli ultimi due giorni, le strategie di mercato della Roma, per quanto riguarda il capitolo centravanti, sembravano allontanarsi da Gonzalo Higuain. I giallorossi, approfittando dell'interesse concreto della Juventus per Lukaku, hanno provato ad aprire il discorso per Mauro Icardi con l'Inter, senza però ricevere le risposte sperate. Così, come riporta La Repubblica, sono ripresi i contatti per portare nella Capitale il Pipita. Una mossa che, come si dice da tempo, potrebbe sbloccare il domino delle punte, pronte a cambiare maglia in quest'ultimo mese di mercato: un effetto che riguarderebbe da vicino Juve, Roma e Inter.