Continua la rivoluzione in casa Juve, che rimane impegnata anche sul fronte cessioni. In quest'ottica rientra anche il nome di Weston Mckennie, il quale ha fatto il suo ritorno dal Leeds ma che sarà destinato a non rimanere a Torino. Diversi club stanno valutando con attenzione questa pista e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma di Mourinho starebbe pensando all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto.