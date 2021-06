Spinge, la Roma. E lo fa in direzione Demiral, il colpo designato per la "cessione pesante" che può aiutare le casse della Juventus, non certamente in salute. Il centrale turco può infatti partire, ma la destinazione è ancora ignota: sul suo tavolo sono arrivate proposte intriganti, da squadre importanti. In Italia e in Europa. Ma lasciare la Juventus non è facile: se dovrà farlo, sarà solo per le giuste rassicurazioni dal punto di vista tecnico. Al primo posto, Merih ha infatti messo la crescita personale e della sua carriera. Tradotto: non vuole più stare a guardare.



LE PRETENDENTI - Come racconta il Corriere dello Sport, tra le squadre interessate a Demiral c'è soprattutto la Roma. I giallorossi hanno messo gli occhi sul calciatore e i bianconeri hanno già risposto: per meno di quaranta milioni non se ne parla. Cifra che ha spaventato anche l'Atalanta, altra pretendente del calciatore, che resta un'ipotesi gradita ma che senza accordi non avrà un seguito concreto. Attenzione alla pista romanista, allora: da Torino, per il CorSport, è gradita l'ipotesi conguaglio con uno scambio per abbassare il prezzo. La contropartita preferita? Edin Dzeko. Ma siamo solo all'inizio...