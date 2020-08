Il casting per il nuovo centravanti della Juventus è iniziato da tempo. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, tra cui quello di Edin Dzeko, leader della Roma che potrebbe essere costretta a sacrificarlo. Come riporta Calciomercato.com, l’arrivo di Dan Friedkin ha dato respiro alla Capitale giallorossa, ma i problemi finanziari restano e l’ingaggio di 7 milioni all’anno percepiti dal bosniaco non aiutano. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, la Roma piomberebbe su Milik, altro candidato in orbita Juve.