La Roma sta seriamente pensando a Mauro Icardi per sostituire Edin Dzeko. L'ipotesi di scambio diventa così più tangibile, visto che il bosniaco si ​​è da tempo promesso all'Inter, e così, come riporta Il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno mosso il primo passo in questa direzione. L'offerta di 30 milioni più Dzeko però, ​è stata rispedita al mittente. Marotta ne chiede tra i 45 ed i 50, per intavolare così lo scambio di punte.