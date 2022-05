La Juventus è interessata a Nicolò Zaniolo della Roma per il post Paulo Dybala. Dopo al rete che è valsa ai giallorossi la vittoria della Conference League la Roma non valuterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro per il giocatore. A riferirlo è il Corriere dello Sport. La Juventus resta comunque alla finestra per il giocatore che è un pallino di Massimiliano Allegri da qualche anno.