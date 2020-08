Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha bisogno di un'offerta da almeno 15 milioni di euro per provare a portare a casa Edin Dzeko. Il bosniaco è il preferito di Andrea Pirlo per le manovre in attacco che il mercato di Fabio Paratici sta portando avanti. Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, non vorrebbe però presentarsi con una cessione così importante: insomma, sa bene che in giallorosso la piazza ha il suo bel peso specifico. Dunque, non vuole abbassare pretese o svendere quello che è stato a tutti gli effetti il trascinatore e capitano della squadra nella scorsa stagione.