Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma ha messo gli occhi su Junior Firpo, laterale mancino del Barcellona sul quale anche la Juventus ha mostrato interesse. Inoltre, anche l'Inter di Antonio Conte ha fatto sapere il suo gradimento per il giocatore classe '96. Sarà quindi bagarre, con i bianconeri che potrebbero far valere i canali preferenziali con il Barcellona, visti gli interessi comuni di mercato. Firpo, comunque, non sembra essere una prima scelta per la Juventus.