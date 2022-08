La Roma è a Torino per #JuveRoma Tanti i tifosi presenti per salutare #Dybala pic.twitter.com/8PT3DbG8Zi — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 26, 2022

Laè a Torino. Cresce sempre di più l'attesa per il big match di domani della, che all'Allianz Stadium ritroverà anche Pauloa 103 giorni dall'ultima volta. Oltre un centinaio i tifosi presenti per accogliere l'arrivo dei giallorossi e salutarli al momento dell'ingresso in hotel, tra cui anche molti sostenitori della Vecchia Signora che non hanno perso l'occasione per riabbracciare la Joya, naturalmente il giocatore più acclamato tra quelli a disposizione di Josè Mourinho, che nel pomeriggio ha anche rotto il silenzio social per raccontare ciò che rappresenterà per lui il ritorno in quella che per sette anni è stata la sua "casa".