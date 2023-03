Rimane ancora in bilico il futuro di Juan Cuadrado, che al momento sembra essere lontano da Torino dopo più di 9 stagioni al servizio della Vecchia Signora. Il colombiano è ancora alle prese con il rinnovo del contratto e proprio in queste ore sarebbe emersa una nuova pretendente. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Josè Mourinho starebbe pensando di portare il suo ex calciatore ai tempi del Chelsea all'ombra del Colosseo nella prossima stagione.