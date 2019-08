Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Roma ha fatto una telefonata in casa Juventus per capire la fattibilità dell'operazione che porterebbe Daniele Rugani in giallorosso. Petrachi chiama Paratici, quindi, con l'obiettivo di cesellare la difesa con l'ex Empoli: la Roma vorrebbe il giocatore in prestito, la Juventus potrebbe pensarci, dopo che la pista Arsenal ​è tramontata definitivamente con la chiusura del mercato di Premier.