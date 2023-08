Non è solo la Juve ad avere ancora delle - grosse - incognite nel reparto offensivo. Sono tante le squadre di Serie A che devono sistemare l'attacco. Una di queste è la Roma, alla ricerca del sostituto di Abraham (infortunato). Ci ha provato per Scamacca e poi per Morata, ma lo spagnolo dovrebbe rimanere all'Atletico Madrid. Ecco allora che Tiago Pinto, riferisce Tuttosport,Il polacco è stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia proprio quest'estate per 6,3 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus. La Juve non ha chiuso la porta ai giallorossi ma ha fatto una richiesta ben precisUna valutazione ritenuta troppo alta dalla Roma che ha di fatto bloccato la trattativa sul nascere. Dopo il 2020, quando in quel caso l'ex Napoli era davvero a un passo dai giallorossi, le strade tra la Roma e Milik si sono per un attimo incrociate di nuovo.