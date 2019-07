La Roma ha lanciato un ultimatum a Toby Alderweireld e studia le alternative per il centrale difensivo, in caso saltasse l'affare per il belga. Come riporta Calciomercato.com, la società giallorossa starebbe sondando in casa Juventus il nome papabile per coprire lo slot mancante nella retroguardia. Il nome più caldo sul taccuino di Petrachi resta Rugani, ma non solo, perch​é anche Demiral potrebbe finire nei sondaggi del nuovo DS romanista. Un asse caldo, quello tra Torino e la Capitale, con il nome di Higuain e Nicolò Zaniolo che non passano mai di moda e che potrebbe solleticare ad un maxi-scambio che, a questo punto, vedrebbe anche l'inserimento di uno dei due centrali difensivi.