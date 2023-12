La, ormai pronta a scendere in campo all'Allianz Stadium per sfidare la, risulta essere la primatista in Serie A per gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco: sono 26, infatti, quelli realizzati dai giallorossi dal 75’ in poi, compresi 9 degli ultimi 11 (eguagliato così il record nella storia della Lupa nel massimo campionato italiano in un anno solare, 26 anche nel 2016). La squadra allenata da Josèè inoltre l’unica in Serie A a non aver subito reti da fuori area nelle prime 17 giornate, frutto anche del fatto che la Roma ha concesso 164 tiri totali ai propri avversari: anche in questo nessuno ha fatto meglio della difesa giallorossa.