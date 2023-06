La Juve di Max Allegri, come da tradizione, ripartirà dal 3-5-2. Il tecnico bianconero ha sempre fatto così, anche o soprattutto quando dominava in Italia e sfiorava a più riprese la Champions. Poi, strada facendo, potrà cambiare assetto e risistemarlo in base alle caratteristiche dei suoi giocatori che maggiormente lo hanno convinto. Anche in questo senso va sottolineato come sia sempre stato così, in pratica la Juve di Allegri ha sempre iniziato con l'assetto dell'anno precedente per poi concludere la stagione con un altro abito. E così via. Intanto, tempo di mercato, pur avendo in testa l'idea di passare prima o poi al 4-3-3 o al 4-3-1-2, la Juve riparte dal 3-5-2 con una rifondazione più o meno evidente sulle fasce, alla ricerca di giocatori che possano giocare sugli esterni in tutte le posizioni. L'esempio di Timothy Weah è evidente, l'identikit di nuovo Juan Cuadrado sembra poter calzare a pennello per uno come lui. Ma non sarà l'unico volto nuovo, anzi. Con un restyling sulle fasce già avviato e che passa da altri colpi, da cessioni, da addii e da rientri.Scopri tutto in gallery