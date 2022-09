La Juventus prepara una rivoluzione sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, non saranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione a Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot e Di Maria, che si svincoleranno a parametro zero. L'argentino non ha vissuto un bell'inizio in bianconero, ma le valutazioni sul suo futuro restano aperte da entrambe le parti e il destino da scrivere, tutto dipenderà dai prossimi mesi.