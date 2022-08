Come racconta Tuttosport, saràper la Juve. Ed è in corso. Una rivoluzione tattica. Oggettivamente, fino ad ora la si è vista poco: ma i lavori procedono. Roma non è stata costruita in un giorno e pure alla nuova Juve serve più di qualche settimana per reinventarsi. Agli ordini di Massimiliano Allegri le full immersion a tema sono state parecchie in questi giorni di lavoro americani e proseguiranno a ritmi ancor più serrati ora che il gruppo, alla Continassa, sarà quasi al completo.