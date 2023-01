Un futuro tutto da scrivere, e già a partire dai prossimi mesi. La Juventus di oggi non sarà quella di domani: n'è certo il Corriere della Sera in edicola, che anticipa potenziali scenari importanti per il club bianconero, alle prese con una nuova ripartenza dopo 13 anni di presidenza Agnelli.Non sarà Presidente, e questo è ormai acclarato, ma non sarà neanche parte del management della proprietà:- Tutto nelle mani di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino.Ossia: serve risanare i conti, a prescindere da ciò che arriverà dai tribunali. Il passo successivo dovrebbe pertanto riguardare l'uscita dalladel titolo societario. In questo modo, anche la cessione della società potrebbe essere più semplice.Sì, ma a chi? Tanti fondi si sono interessati alla. A Torino, negli ambienti vicini ad, si parla del passo indietro di Andrea come di una mossa importante per il futuro:. Anzi. Il dietro-front si sussurra possa essere legato proprio a un ritorno futuro magari da proprietario unico, se da Exor dovesse arrivare lo stop agli investimenti.