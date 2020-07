A TMW, Enzo Bucchioni parla di Marotta alla Juve: "Marotta che torna alla Juve è la bomba esplosa ieri in un pomeriggio di luglio. Possibile? Probabile? Per la verità, il primo a ipotizzare il Grande Ritorno è stato il Messaggero una quarantina di giorni fa raccogliendo e scrivendo di voci circolanti in ambienti romani. Da allora mezzi sì e mezzi no, qualche smentita senza troppa convinzione, ma sempre la sensazione che sotto sotto l’operazione fosse in cantiere o quanto meno ipotizzabile. Non fuori da tutte le logiche calcistiche, insomma. Qualcuno ipotizza l’addio all’Inter di Marotta (lo aveva già fatto Sabatini) perché non sarebbe facile lavorare con i cinesi che hanno una mentalità diversa dalla nostra, e con un martello come Conte in panchina, oltretutto con risultati non brillanti".