L'idea iniziale di Angelera quella di restare in Europa un'ultima stagione prima di trasferirsi al Rosario Central per concludere la sua carriera. Le idee ora sono cambiate: El Fideo potrebbe rimanere in Europa per un'altra stagione, non è detto che lo faccia in maglia bianconera con cui i discorsi per il rinnovo di contratto non sono ancora avviati.