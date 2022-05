Non è uno dei periodi migliori quello che sta attraversando Dusan Vlahovic. Intervenuto a Tutti Convocati il giornalista Guido Vaciago ha fatto una rivelazione sul bomber serbo. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Ho parlato per molto con Prandelli di Vlahovic e lui mi ha raccontato la testa di Dusan. È un ragazzo che si carica di responsabilità e non colpevolizza nessuno, in questo momento Vlahovic è convinto di sbagliare qualcosa. Va liberato da questo peso".