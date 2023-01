Intervenuto ai microfoni del programma TV Ziggo Rondo, l'exGeraldha parlato di Mohamed, trequartista olandese classe 2002 ancora di proprietà della. Ecco il suo commento: "Inizialmente Overmars non lo voleva, ma riuscii a convincerlo: è un grande giocatore, ma se lo vedi adesso ti vengono le lacrime agli occhi. Ho fatto tutto il possibile per riportarlo a un certo livello, ma deve farlo lui stesso. Si è rivelato troppo difficile".E ancora: "Ha qualità, ma gli manca la volontà di farcela a tutti i costi. Provo anche a sfidarlo: era troppo grasso, quindi gli mandavo le foto di Ronaldo dal Brasile e gli dicevo: "Sembri così". Si è arrabbiato. Come detto, provo a stimolarlo, ma deve essere lui ad arrivarci. All'Ajax prometteva bene, se avesse continuato a lavorare in maniera positiva, probabilmente avrebbe ottenuto un posto da titolare".