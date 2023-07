Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, lo zio di Cristianoha parlato anche del rapporto del nuovo dirigente dellacon i "suoi" giocatori. Ecco il suo commento: "Se deve parlare con un giocatore parte e ci va, non lo fa al telefono. Quando prese Allan dall’Udinese andò a prenderlo in macchina e lo portò da Udine a. Quando tratta i giocatori va a conoscere loro e le famiglie di persona [...]. Cristiano ha un grande rapporto con i giocatori, diretto con tutti. Li conosce personalmente uno a uno, li capisce, sa cosa possono dare e cosa no, sa prenderli per la giacca quando è il momento... Se basterà per vincere subito? Credo che il Napoli sia il favorito anche per il prossimo anno. A Cristiano e alla Juve servirà un po’ di tempo, ma penso possa fare bene".