Si è parlato molto negli ultimi giorni del "no" di Massimiliano Allegri al Real Madrid, come confermato dall'agente, Giovanni Branchini. Una situazione di cui ha parlato anche Giovanni Galeone, mentore del tecnico livornese: "E' rimasto alla Juventus nonostante avesse richieste molto allettanti. Quando ha rifiutato il Real Madrid l'ho chiamato e gli ho detto: "Ma come cacchio fai?". Negli anni scorsi ha detto no a Chelsea e Psg. I francesi mi avevano chiamato per provare a convincerlo ma non c'è stato niente da fare: lui voleva stare alla Juve. Al di là di tutto i tifosi dovrebbero apprezzare la scelta di rimanere in un momento tosto per il club in cui era rimasto da solo." QUI L'INTERVISTA COMPLETA