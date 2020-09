Secondo La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo in realtà in gran segreto sogna l'acquisto di Luis Suarez. Ma l'operazione è top secret perché la Juve potrà prenderlo solo se si svincolerà dal Barça con buonuscita. Ed è proprio la pista su cui sta lavorando Fabio Paratici, che a fari spenti si muove per portare Suarez in bianconero. Il colpo sarebbe a costo zero perché l'uruguaiano può appunto liberarsi gratis dal Barcellona, con un accordo di massima con il club che risolva le pendenze economiche esistenti.