Il giornalista di Sky Sport che segue l'Inter, Matteo Barzaghi, è tornato sulla sfida tra Juve ed Inter ai microfoni di Radio 24: "Lo spogliatoio dell’Inter ha grande rispetto della Juventus e anche per questo ha deciso di non sbilanciarsi troppo nella partita allo Stadium. E’ un po’ un’occasione persa, però facendo così non ha rischiato di perdere come in passato"