Il talentino del Salisburgo Luka Sucic, seguito da Juventus e Milan, svela le carte sul proprio futuro al quotidiano croato Večernji list: “Vorrei giocare in un grande club europeo. Il mio sogno è il Barcellona, di cui sono un simpatizzante. Per prima cosa, però, voglio mettermi alla prova al Salisburgo. Successivamente vorrei salire per gradi, andare in un club leggermente più forte, magari in Germania, e da lì, se se ne presenterà l'occasione, ambire a un club di vertice".