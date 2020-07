Qual è il prossimo obiettivo di Andrea Agnelli? Lo svela Tuttosport: "Proiettarsi verso il futuro è la cosa che gli riesce meglio. Da quando è diventato presidente della sua squadra del cuore, e di proprietà della sua famiglia dal 1923, non si è mai fermato a godersi il momento, ma ha sempre e solo rilanciato in avanti il progetto, alzato l'asticella, pensato due o tre mosse avanti rispetto all'attualità e, soprattutto, trattato la Juventus come una vera azienda, quale effettivamente è, considerato il fatturato (oltre 600 milioni di euro), il peso politico ed emotivo, la complessità di gestione". Il segreto? Lo aveva svelato José Mourinho, ottobre 2018: "Andrea Agnelli mi ha detto che il suo obiettivo è arrivare a vincerne dieci di fila". Nessuna smentita.