Il portiere polacco della Juventusha parlato su Twitch ( QUI l'integrale) rivelando tre compagni di squadra che non vorrebbe mai affrontare. Le sue parole:“Kostic, non vorrei mai affrontarlo, quando tira in allenamento calcia fortissimo. Gatti non voglio mai affrontare perché lo picchierei ma soprattutto Paredes perché comincia le risse (ride ndr)”.