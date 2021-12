, il prossimo 13 dicembre, riceverà a Torino il Golden Boy Career Award. Un premio alla doppia carriera: quella da calciatore e quella da dirigente del. Tuttosport lo ha intervistato, riuscendo a tirare fuori informazioni anche in chiave"Oltre che un campione, Chiellini è una persona per bene e preparata: l’ho appurato di persona anni fa quando Giorgio venne a Monaco per curarsi dal medico del Bayern.. L’importante sarà dare responsabilità a Chiellini, esattamente come ha fatto il Bayern con me. Spesso, purtroppo, i club puntano sugli ex giocatori"."Quando un campione è serio e vive per il calcio, può giocare ad alto livello anche dopo i 32-33 anni. Non è più come una volta. Penso a Messi, Ronaldo… Ma anche a, capaci di vincere l’Europeo con l’Italia quasi da soli". ​Alla domanda relativa a un 'colpo mancato' negli anni da dirigente del Bayern, Rummenigge non ci pensa su due volte: "Quando Dybala era a Palermo, prima del passaggio alla Juventus, lo valutammo parecchio anche noi. È un talento formidabile, però alterna alti e bassi".Non solo Dybala. Il Bayern aveva pensato anche a Chiesa: "Dopo Bonucci e Chiellini, in Nazionale è il mio preferito. Federico è diverso da Ribery e Robben, anche se in qualche strappo un po’ ricorda Arjen. Chiesa ha dribbling e tiro.. Adesso io non sono più dirigente, ma credo che come ali siano a posto".Infine, una previsione sulla corsa scudetto: "Spero possa vincerlo l’Inter, ma apprezzo molto anche il Napoli di Spalletti. Fossi nelle rivali, non sottovaluterei la Juventus: è partita male, ma risalirà".