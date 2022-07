Paulè stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine dell'amichevole di questa mattina contro il QUI le dichiarazioni integrali). Il centrocampista francese ha svelato un curioso aneddoto con Paulo Dybala, di seguito le sue parole:"io voglio solo che sia felice. Quando me l'ha detto (della Roma, ndr.) era contento, comunque quando sei libero hai un po' di pressione, non si sa mai... Era contento, e io sono contento per lui".