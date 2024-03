In casa Juve continua a rimanere d'attualità il tema legato al destino di Massimiliano Allegri, con l'ombra di Thiago Motta che incombe sullo sfondo. Sul futuro dell'allenatore del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni anche il suo ex compagno Julio Cesar, che ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.'Posso solo dire che Thiago sia destinato al massimo. Senza nulla togliere al Bologna, è normale che prima o poi andrà in squadre più grandi'.