Intervenuto in diretta su Twitch per commentare il suo rinnovo con la, Federicoha raccontato anche come è riuscito a "convincere" Massimilianoa impiegarlo con continuità. Ecco le sue parole: "La mia voglia giornaliera, il mio non mollare mai mi ha portato a questo ma devo ringraziare lo staff e il mister per la fiducia, tutti coloro che lavorano nella Juve - anche i magazzinieri, i fisioterapisti - e i miei compagni di squadra. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Qui mi sento a casa, mi sento importante. Giocavo poco, ma in allenamento lavoravamo duramente per farci trovare tutti pronti. Anche solo stare pronto è difficile. Poi le cose sono andate bene, ho fatto l'esordio in Europa League a Friburgo. Ho un po' il rammarico per l'Europa League, ci ho creduto veramente ma ci rifaremo, è dalle sconfitte che cresci di più".