Alessandroai microfoni di SkySport ha parlato del periodo attuale dellaraccontando un aneddoto sul suo passato. Le sue parole:"Ne ho mangiata di m***a anche io ai mieti tempi. Il percorso per ritornare a vincere, e mi riferisco anche al Napoli e altre squadre, lo avete visto, non è semplice. Ricostruire è dura, veramente difficile. Testa e cure sono fondamentali. In una fase del genere, con una società con così grandi ambizioni e pressioni, dover passare per tanti momenti-no non è immediato: serve la forza del cuore e della testa, per non dire di altre cose"."Sono cose che si percepiscono nello spogliatoio, in particolare a metà stagione quando vedi dei dirigenti andare via. Si sentono a livello emotivo, ma anche per un discorso di equilibri all'interno della squadra. Credo che al termine della stagione bisognerà valutare il lavoro fatto da Allegri e dai calciatori considerando le problematiche di oggi. In simili situazioni ci sono due opzioni: o la squadra riesce a ricompattarsi insieme all'allenatore, tirandosi fuori da questa zona d'ombra, o si rischia di incrementare la situazione di sbando che in un club come la Juventus potrebbe diventare devastante. Il futuro di Allegri? Ci sono altre cose a cui pensare. Allegri non rischia, non è lui il problema, anche perché la squadra ha recuperato ed è prima dietro a un Napoli che sta facendo un campionato a parte".