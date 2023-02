Intervistato da Tuttosport ( QUI l'integrale) il terzino brasilianoha parlato della reazione dello spogliatoio alla penalizzazione di 15 punti. Le sue parole:​"Beh, diciamo che da quando sono arrivato di stagioni normali ne ho vissute poche... Spero che ne arrivi una! Pronti via ed ecco il covid, adesso questo problema con la sentenza del meno 15. E’ stato brutto per noi accettare questa condizione, non è stato facile. Ma abbiamo capito che non potevamo fare niente: l’unica cosa che ci restava era andare al campo e dare il massimo così come in partita. Ma non è stato facile. Però siamo solo a febbraio per cui di tempo per fare bene ce n’è. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League. E sino alla fine della stagione può succedere di tutto".