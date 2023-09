Gianluigiha partecipato alla cerimonia di consegna della Penna d’oro al giornalista Raffaello Paloscia a Coverciano. Queste le sue parole riportate da SportFace:"Il nostro mondo regala emozioni, e queste emozioni le ho provate fin da bambino nei racconti di mio padre, e quest’ultimo li aveva a sua volta trovati nei racconti di grandi giornalisti come Raffaello Paloscia. Con questi racconti si può creare un percorso dentro la disciplina calcistica, e siccome questi imprinting servono come non mai ai ragazzi, sto facendo lo stesso con mio figlio che è andato a giocare quest’anno a Pisa. Gli ho raccontato di Anconetani e dei grandi campioni di quel club nerazzurro come Dunga, Kieft e Simeone".