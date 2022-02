Il tecnico dellaMassimilianonel corso della conferenza stampa di vigilia ha parlato della possibilità di vedere in campo domani la vecchia signora con il tridente offensivo. Per leggere la conferenza stampa integrale QUI . Queste le parole dell'allenatore: "Il? Può essere schierato o meno, lo valuterò oggi. Ci sono giocatori che hanno fatto un po' di partite. C'è il rientro diche sta bene,non sarà della partita, ha finito il periodo riabilitativo, ieri ha lavorato parzialmente con la squadra e da lunedì sarà a disposizione. Chiellini out, gli altri ci sono".