, a DAZN, ha parlato così del modulo che può utilizzare la: "Non per forza 4-3-3? Come sempre bisogna cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori. Angel è uno che fa assist, più lo teniamo vicino a quelli che segnano e meglio sarà per noi. Di Maria credo che possa più fare l’ala destra, il trequartista o la seconda punta. Più sta vicino alla porta e meglio è".