Come racconta il Corriere dello Sport, per Allegri la prossima stagione non potrà prescindere da una rivoluzione della rosa, complici addii eccellenti e un sostanziale sfoltimento del gruppo a sua disposizione. Ma le idee per Madama non mancano: "Sono contento perché abbiamo unità d'intenti con la società. Abbiamo tanti giocatori ma alcuni dovranno uscire. Il mercato andrà fatto con lucidità. La squadra andrà sistemata con calma" ha ammonito Max.