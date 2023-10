Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato di Nicolò. Queste le sue parole:"Ho parlato con Fagioli, era giusto farlo. Non sarà un momento facile ma sa benissimo che la società, lo staff e la squadra sono intorno a lui, lo aspettiamo. Dovrà sfruttare questi mesi, lavorare sul campo e impegnarsi fuori, cosi a fine maggio tornerà. Lo aspettiamo a braccia aperte per il rientro, avrà la possibilità di continuare la sua carriera. Lo aspettiamo è giusto così".