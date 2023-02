Oggi in conferenza stampa ( QUI l'integrale) verso il derby il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato degli obiettivi. Le sue parole:"Sempre la stracittadina, importante per noi e per loro. Per noi soprattutto. Dobbiamo continuare la scalata, il Bologna ha battuto l'Inter e abbiamo il Bologna a 3 punti e bisogna cercare di riagguantarlo, provando a continuare sui punti fatti in campionato. Per ora 47. Bisogna cercare di incrementare quei punti fatti in campionato. Cammino lungo, la partita è molto complicata. Il Torino è una squadra preparata, con buone qualità Sono molto aggressivi"