Andreaè un vero e proprio perfezionista sul lavoro. Lo racconta anche l'agente Giovanni, come riporta La Gazzetta dello Sport: "A volte mi chiama e mi chiede di aiutarlo a capire come deve mettere il corpo o come avrebbe potuto fare meglio in una determinata circostanza", le sue parole. "È uscito in barella - racconta poi il procuratore tornando ai tempi in cui l'esterno della, con la maglia del, subì una brutta distorsione in un match contro l'Inter -, io l'ho raggiunto negli spogliatoi. Piangeva e mi diceva: 'Se mi sono rotto l'altroè la fine, non giocherò più'. Io l'ho rassicurato: mi sono rotto due volte il ginocchio in carriera, dalla dinamica ero sicuro che non fosse rotto. È andata bene".