"Preoccupa? Obbligati a non sbagliare più? La stessa domanda della settimana scorsa. Noi abbiamo vinto, loro anche, per noi non è cambiato nulla. Se tutte le domeniche l'Inter vincerà, vincerà il campionato, se farà qualche passo falso noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai, ma questo è normale". Queste, le parole di Andreain conferenza stampa alla domanda relativa alla lotta scudetto. Insomma, tutto chiaro: la Juve ci crede, continua a farlo finché la matematica lo impone.