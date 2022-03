Energie poche, qualità a sprazzi, carattere molto. Non poteva esserci risposta migliore, di nervi più che di gamba, dopo l’uscita dalla Champions League contro il Villarreal. La vittoria della Juve contro la Salernitana, per 2 a 0, pesa tantissimo, perché cancella le scorie di mercoledì sera e permette alla squadra di mettere un punto, prima della sosta, e andare a capo. Adesso, tutti gli sforzi e la concentrazione vanno al campionato e alla prossima sfida, dopo le nazionali, contro l’Inter.



Uno scontro diretto che, oltre al valore emozionale, peserà tanto anche per la classifica. Per la prima volta, oggi, Allegri è uscito allo scoperto, anche se non direttamente, per quel che riguarda gli obiettivi della sua Juve. Se interrogato direttamente sullo scudetto, il tecnico livornese sorride e glissa: “Una questione di matematica”. Allora, a questo punto, usiamo anche noi l’aritmetica, per fare il più semplice dei calcoli: 1+1 fa 2. In televisione, Allegri ha esultato, perché per la prima volta la sua squadra è a -4 dall’Inter (viene presupposto che i nerazzurri vinceranno contro il Bologna nel recupero). In conferenza, l’allenatore ha indicato, ancora una volta, l’Inter come la squadra favorita dallo scudetto. 1+1=2, come dicevamo. Se l’Inter è la favorita e la Juve si trova a -4 dalla favorita, questo vuol dire che la Vecchia Signora, per Allegri è ancora in corsa: è la prima volta che il tecnico esce allo scoperto.