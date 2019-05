Matthijs de Ligt e non solo: il difensore classe '99 non è l'unico gioiello dell'Ajax ambito dai principali club europei. A brillare con i Lancieri nella stagione appena conclusa è stato anche Donny van de Beek, centrocampista accostato anche alla Juventus. Intervistato ai microfoni di Veronica Inside, il classe '99 ha parlato così del proprio futuro: "Se rimango all'Ajax per un altro anno? Ho un contratto fino al 2022 e mi sto divertendo, posso giocare a calcio con tanta gioia e sto bene qui". Dopo averla punita all'Allianz Stadium in Champions League, Van de Beek attira lo sguardo della Juve. Ma il gioiello olandese potrebbe rimanere ad Amsterdam anche il prossimo anno.