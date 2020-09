1









Secondo Sky Sport, Andrea Pirlo ha dato l'ok al colpo Edinson Cavani. Il Matador è gradito all'allenatore della Juve qualora non arrivassero Dzeko o Suarez. Sky Sport ieri sera, attraverso le parole di Gianluca Di Marzio, ha parlato della situazione Cavani: "Dzeko è ancora bloccato perché la Roma non ha il sostituto in mano, mentre Suarez non è un discorso semplice perché ancora non si libera dal Barcellona. In queste ore la Juventus ha rinnovato i contatti con Edinson Cavani. Inizialmente Cavani aveva dato una chiusura, ora vedremo la risposta del Matador perché i contatti sono ripartiti davvero per Edinson a parametro zero, la Juve si è nuovamente informata".