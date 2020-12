Il centravanti arretrato che fa pure gol. Praticamente, un sogno che si fa realtà per la Juventus. L'anno scorso alla ricerca di un guizzo da uno spento Higuain, quest'anno si è invece imbattuta nella forza della natura formato Alvaro Morata. Lo spagnolo è arrivato già a quota 10 gol in stagione: 6 in Champions League, 4 in campionato. E con il Parma è stato semplicemente irresistibile. Scrive Gazzetta: "Sponda per Ramsey, velo per l1-0, grande assist per CR7. Il gol, alla fine, è il meno". Eppure è tantissimo. Merito di un centravanti moderno. Che corre e si esalta, poi timbra il cartellino con un 'classico' gol.