Westonera tornato al termine del suo prestito al Leeds, dove aveva trascorso la seconda metà della scorsa stagione. Tuttavia, non era stato riscattato dal club inglese, principalmente a causa della retrocessione della squadra. Invece di essere incluso immediatamente nei piani tecnici, è stato elencato tra gli esuberi, ovvero i giocatori considerati non essenziali al progetto della squadra. La società aveva deciso di metterlo in vendita per generare fondi. In attesa di novità dal mercato, McKennie ha iniziato ad allenarsi separatamente da giocatori come, seguendo orari diversi rispetto alla prima squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.