Nicolò Fagioli è stato lodato ieri da Massimiliano Allegri. Il centrocampista bianconero ha poi parlato ai microfoni di JuventusTV ( QUI l'integrale) dei complimenti ricevuti da Max. Le sue parole:"Sono contento delle parole del mister ma credo che il mio primo tempo non sia stato buono. Forse non trovavo la posizione giusta, giocavo pochi palloni e alcuni ne ho persi banalmente. Nel secondo invece mi sono piaciuto in campo, avevo più fiducia e correvo di più. Ero più nel vivo del gioco e questo è importante".