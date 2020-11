Allenamento dopo allenamento, post social dopo post social. E allora, cosa sta succedendo con Sami Khedira? Oltre a una palese fase di stallo, s'intende. Il tedesco continua a lavorare con il gruppo, solo formalmente è fuori rosa: gioca le partitelle e svolge le sedute completamente in compagnia dei suoi compagni di squadra. Anche in questi giorni di profonde assenze, il centrocampista è uno dei pochissimi a disposizione di Andrea Pirlo. Che 'sfrutta' anche lui per mettere in pratica la sua idea di gioco, per dare l'esempio ai compagni.



RIPARTE LA TRATTATIVA - Intanto, qualcosa si muove. Anche perché Khedira non è fuori lista in Serie A, e l'esclusione è solo in Champions League. Le condizioni d'emergenza però non hanno portato Pirlo a 'utilizzare' il centrocampista. Non c'è stata occasione in tempi di magra, non ci sarà ora che l'infermeria si è di fatto svuotata. Ecco che allora la risoluzione torna sul tavolo: al momento non si registrano passi in avanti nella trattativa dopo i tentativi della Juventus di chiuderla entro l'ultimo giorno di mercato. L'ultima offerta? Vicina al 50% dell'ingaggio complessivo: Sami e il fratello agente l'hanno respinta.



NUOVE IDEE - Dopo ormai mesi passati ai margini, la speranza dei bianconeri è che il tempo possa essere fedele alleato. Così come qualche offerta in arrivo dall'estero. Per Calciomercato.com, ora il discorso è pronto a ripartire in vista di gennaio, quando ormai mancheranno appena sei mesi al termine del contratto e avrà già incassato circa 2,5 milioni netti di stipendio pur non disputando un solo minuto di gioco.